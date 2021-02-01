Geç boşalmanın sebebi ne? Eğer 30 dakikadan fazlaysa...

Geç boşalma, cinsel birleşme sırasında erkeğin hiç boşalamaması ya da çok geç boşalması durumudur.

Geç boşalan erkeklerin, hayatlarını çok daha fazla kontrollü yaşamaya çalışan erkekler olduğu görülmektedir. Diğer cinsel işlev bozukluklarından biraz daha karmaşık bir süreci olan ve daha uzun süren bir rahatsızlıktır.

GEÇ BOŞALMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Geç boşalma sebeplerinden biri ilk olarak başaramama korkusudur. Bununla birlikte alışılmış bir şekilde mastürbasyon sürecinin olması da etki etmektedir.

Kişinin tek taraflı olarak bir doğum kontrolünde bulunma isteği, partnerle arasındaki çatışma da bunlara etki etmektedir. Şeker hastalığı ya da aşırı alkol kullanımının da geç boşalma üzerine çok etkisi olduğu bilinmektedir.

Psikolojik kaygılar, kronik sağlık koşulları ve ilaçlara verilen reaksiyonlar dahil olmak üzere geç boşalmanın birçok potansiyel nedeni vardır.

Travmatik bir deneyim nedeniyle geç boşalmanın psikolojik nedenleri de ortaya çıkabilir. Kültürel veya dini tabular sekse olumsuz bir çağrışım yapabilir. Anksiyete ve depresyon hem cinsel isteği bastırabilir , hem de geç boşalmaya neden olabilir.