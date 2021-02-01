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Geç boşalmanın sebebi ne? Eğer 30 dakikadan fazlaysa...

01.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Geç boşalma, bir erkeğin orgazm ve boşalmaya ulaşmak için 30 dakikadan fazla cinsel uyarılmaya ihtiyacı olduğunda ortaya çıkar. Geç boşalmanın anksiyete, depresyon, nöropati ve ilaçlara verilen reaksiyonlar gibi birçok nedeni vardır.

Geç boşalma, cinsel birleşme sırasında erkeğin hiç boşalamaması ya da çok geç boşalması durumudur.

Geç boşalan erkeklerin, hayatlarını çok daha fazla kontrollü yaşamaya çalışan erkekler olduğu görülmektedir. Diğer cinsel işlev bozukluklarından biraz daha karmaşık bir süreci olan ve daha uzun süren bir rahatsızlıktır.

GEÇ BOŞALMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Geç boşalma sebeplerinden biri ilk olarak başaramama korkusudur. Bununla birlikte alışılmış bir şekilde mastürbasyon sürecinin olması da etki etmektedir.

Kişinin tek taraflı olarak bir doğum kontrolünde bulunma isteği, partnerle arasındaki çatışma da bunlara etki etmektedir. Şeker hastalığı ya da aşırı alkol kullanımının da geç boşalma üzerine çok etkisi olduğu bilinmektedir.

Psikolojik kaygılar, kronik sağlık koşulları ve ilaçlara verilen reaksiyonlar dahil olmak üzere geç boşalmanın birçok potansiyel nedeni vardır.

Travmatik bir deneyim nedeniyle geç boşalmanın psikolojik nedenleri de ortaya çıkabilir. Kültürel veya dini tabular sekse olumsuz bir çağrışım yapabilir. Anksiyete ve depresyon hem cinsel isteği bastırabilir , hem de geç boşalmaya neden olabilir.

İlişki stresi, zayıf iletişim ve öfke geç boşalmayı daha da kötüleştirebilir. Cinsel fantezilere kıyasla bir partnerle cinsel gerçeklerdeki hayal kırıklığı da geç boşalmaya neden olabilir. Çoğu zaman, bu problemi olan erkekler mastürbasyon sırasında boşalabilir, ancak bir partnerle uyarılma sırasında boşalmaz.

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GEÇ BOŞALMA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Geç boşalma tedavisinde, öncelikli olarak vajina dışına boşalmaların önüne geçilmektedir. Bunun sıklığı en aza indirilmektedir. Diğer yandan performansı etkileyecek herhangi bir kaygı yaratan durumun önüne geçilmesi gerekmektedir. Penise dokunulduğu anda penisten alınan hazza odaklanılması sağlanmalıdır.

Partnerle yapılan egzersizler de vardır. İlişkiden önce penisin uyarılması, ön yüzeyine ilişkiden 10 dakikadan önce vibratör uygulanması, makat bölgesine masaj yapılması kullanılan tekniklerden birkaç tanesidir.

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