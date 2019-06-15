Geç kalan öğrenci salona alınmayınca giriş belgesini yırttı (2)

KİMİLERİ SINAVDAN AĞLAYARAK ÇIKTI

YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, saat 12.30 itibariyle sona erdi. Sınav boyunca öğrenciler emeklerinin karşılığını almak için mücadele ederken, veliler de heyecanlı ve umut dolu bekleyişini sürdürdü. İzmir'de de en büyük kampüslerden biri olan Ege Üniversitesi'nde yoğunluk vardı. Öğrencilerin salonlara girmesiyle kampüste sessizlik hakim oldu. Gürültü kirliliğini önlemek için önlem alınırken, bahçede top oynayan çocuklar uyarıldı. Sınavın sonlanmasıyla birlikte kimi öğrenciler gözyaşları içinde sınav salonlarını terk ederken, kimileri de mutlulukla sevdiklerine sarıldı. Öte yandan sınav çıkışında kampüste yoğun araç trafiği yaşandı.

ÖĞRENCİLER MATEMATİK SORULARINI UZUN BULDU

Sınav sonrası ailesiyle kucaklaşan Sıla Özbek, "Sınav güzeldi, ancak matematikte uzun sorular vardı. Elimden geldiğince düzenli çalışmak için uğraştım. İstediğim gibi çalışamadım ancak düzenliydim. Yarınki sınav için kendime daha çok güveniyorum, umarım kazanırım. Sınavdan çıktıktan sonra stresim biraz azaldı. Sabah çok kötüydüm, ancak şu an rahatlamış hissediyorum. En sona matematiği bıraktığım için biraz sıkıntı oldu, onun dışında diğer dersler iyiydi" dedi.