Geç kalan öğrenci, sınav salonuna koşarak yetişti

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da, Liselere Geçiş Sınavı(LGS) başladı. Geç kalan bazı öğrenciler, sınav salonlarına koşarak, son anda girdi.

LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30’da başladı. Öğrenciler ve veliler de sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı, sınav merkezlerinin önüne geldi. Öğrenciler, heyecanla içeri girerken, velileri de çocuklarının başarılı olması için bol bol dua etti.

Sınav merkezlerine geç kalan bazı öğrenciler ise sınav salonlarına koşarak son anda girebildi.

