Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.

YKS birinci oturumu için Adapazarı Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Berkan Durgun, yanlış okula geldiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekip aracına alınan Dursun, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sınava gireceği okula getirildi.

Sınava son dakikada yetişerek giren Durgun, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, isim benzerliği dolayısıyla yanlış okula gittiğini ekipleri görünce onlardan yardım istediğini anlattı.

Kendisini kırmayarak sınava gireceği Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'na yetiştiren ekiplere teşekkür eden Durgun, "Kırmadılar Allah razı olsun, yetiştirdiler beni son dakikada. İçerideki görevli arkadaşlar da beni aldılar son dakikada. Onlardan da Allah razı olsun. Sınavım gayet iyiydi, memnundum. Liseyi Bolu Mengen'de aşçılık okulunda bitirdim. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.