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Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sakarya'da YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula kadar polis ekipleri götürdü

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.

YKS birinci oturumu için Adapazarı Vali Mustafa Büyük Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Berkan Durgun, yanlış okula geldiğini fark edince polis ekiplerinden yardım istedi.

Ekip aracına alınan Dursun, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sınava gireceği okula getirildi.

Sınava son dakikada yetişerek giren Durgun, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, isim benzerliği dolayısıyla yanlış okula gittiğini ekipleri görünce onlardan yardım istediğini anlattı.

Kendisini kırmayarak sınava gireceği Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'na yetiştiren ekiplere teşekkür eden Durgun, "Kırmadılar Allah razı olsun, yetiştirdiler beni son dakikada. İçerideki görevli arkadaşlar da beni aldılar son dakikada. Onlardan da Allah razı olsun. Sınavım gayet iyiydi, memnundum. Liseyi Bolu Mengen'de aşçılık okulunda bitirdim. Şimdi de yine aşçılık üzerinden devam etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Asayiş şubesinde görevli polis memuru İsmail Görgülü de İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın, yanlış gelen öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda hafta içinden bu yana talimatları bulunduğuna işaret ederek, okul etrafında önlem aldıklarını söyledi.

Bir velinin kendilerine Berkan'ın yanlış geldiğini söylemesi üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Görgülü, "Hemen öğrenciyi aracımıza aldık, yaklaşık 7 dakikamız vardı, zamanla yarışıyorduk. Öğrenciyi yetiştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.

Polis ekiplerinin Durgun'u okula yetiştirme anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ekiplerin anonslarıyla siren çalarak yolu açmaları yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınavın başlamasına çok az süre kala yanlışlıkla başka okullara gittiğini anlayan 5 öğrencinin polisler yardımıyla sınavlarına yetiştirildiği belirtildi.

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