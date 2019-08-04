"Geç kalma genç gel" dedi camiyi gençlerle doldurdu

ALİBEY AYDIN - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'ndeki Esentepe Camisi'nin İmam Hatibi Nuri Gürcan, 12 yıl önce "Geç kalma genç gel" sloganıyla düzenlemeye başladığı piknikler, halı saha maçları, kültürel gezilerle camiye gençleri çekmeyi başardı. İlçeye bağlı 4 bin nüfuslu Çukurköy Mahallesi'ndeki Esentepe Camisi'ne 2007 yılında atanan Gürcan, gençlerin camiye ilgi göstermediğini fark etti. İlk görev yeri olan Esentepe Camisi'ne gençleri çekmek kolları sıvayan Gürcan, mahalledeki lokallere ve spor kulüplerine ziyaretlerde bulundu. Nuri Gürcan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediği gençlerle sohbet edip onlarla piknikler, halı saha maçları ve kültürel geziler gerçekleştirdi. ''Geç kalma genç gel'' sloganıyla çıktığı yolda camiye gelen gençlerin sayısını artıran Gürcan'ın çabaları, mahallelerinden destek görüyor. -"Gençler bizim ayağımıza gelmiyorsa biz gençlerin ayağına gidelim" Esentepe Camisi İmam Hatibi Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerin insanların iyilikte bir araya gelmesi, yardımlaşmaların ve dostlukların artması, toplumsal kaynaşmanın sağlanması için çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Birçok camide genç cemaat sayısının az olduğuna dikkati çeken Gürcan, şöyle devam etti: "Gençler bizim ayağımıza gelmiyorsa bizler gençlerin ayağına gidelim diyerek yaklaşık 12 yıldır sürekli gençlerle diyaloglar kuruyorum. Gençlerin gittiği lokallere giderek, gençlerle birlikte sohbetler, halı saha maçları, kültürel geziler düzenleyerek 12 yıl içinde birçok etkinlik yaptık. Hafta sonu sabah namazında gençlerle camide buluşup beraber namazımızı kılıyoruz. Daha sonra gençlerimizle beraber kahvaltı yapıyoruz. Hafta içi onların dertlerini dinleyip sorunlarına çözüm arıyoruz. Gençlerimize maddi ve manevi destek de bulunmaya çalışıyoruz. Bir gece camide buluşuyoruz. 'Telefonunu kenara bırak, kendin gel' sloganıyla yaptığımız etkinlikte telefonları evde bırakan gençlerimiz camide sabahlıyor." İmam Gürcan, amacının gençleri camiyle barışık hale getirebilmek ve camideki genç sayısını artırmak olduğunu anlatarak, "Burada da birçok aşama kaydettik. Yola çıktığımızda 3-5 gençtik şimdi ise genç sayımız 100'ü buldu. Gençlerimizin camiyle barışık olmalarını sağlayıp, camiyle aralarını sıcak tutup sürekli camiye gelmelerini sağlamak istiyoruz." diye konuştu.