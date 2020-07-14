Geç kalmadan uygulamalısınız! İşte varise savaş açan doğal yöntemler...

Hayatlarının bir noktasında tüm yetişkinler varis problemiyle karşılaşıyor ama bu hayatın sonu değil. Ağır vakalar için tıbbi tedaviler oldukça gelişmiş durumda. Nispeten daha hafif bir varisli damar sorunu yaşıyorsanız evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler çok işe yarayabilir.
Varisli damarların yok olması için evde yapabileceğiniz fiziksel aktiviteler işin ilk adımı. Çünkü ne kadar çok hareket ederseniz kan dolaşımınız da o kadar iyi olur. Kan akışını iyileştirecek egzersizler varisli damarları yine eski sağlıklı hallerine döndürmeye yardımcı olabilir. Bunun yanında yürüyüş, yüzme, yoga gibi sporlar da oldukça etkili.
Beslenme, varisli damarların iyileştirilmesinde en önemli etkenlerden biri çünkü bazı gıdalar damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunların başında lifli gıdalar geliyor. Kabızlıkta damarlar zarara görebileceği için lifli beslenmek çok önemli. Diyetinize tahıllar, fındık, keten tohumu, incir, erik, domates, brokoli, enginar, soğan, patates gibi yüksek lifli gıdaları ekleyebilirsiniz.
Liflerin yanında potasyum içeren gıdaları tüketmek de önemli çünkü potasyum eksikliğinde vücutta su tutulması olur, kan hacmi artar ve bu da damarlar üzerinde ekstra basınç oluşturur. Bunun için beslenmenize yoğurt, badem, somon, tavuk, portakal, mercimek gibi gıdaları ekleyebilirsiniz. Kardiyovasküler sıkıntılarda yardımcı olan flavonoidli gıdalar da kan dolaşımını iyileştirmeye, kan damarlarını gevşetmeye yardımcı olabilirler.
Kullanabileceğiniz bitkisel ilaçlar, varisli damarların görünümünü ve ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bunlar ağızdan alabileceğiniz destek takviyeleri ya da sürülebilen kremler şeklinde olabilir.
Üzüm çekirdeği ekstresinin varisler üzerinde faydalı olabileceği düşünülüyor ama kan inceltici kullananlar bunu doktora danışmadan kullanmamalı.
Ginkgo biloba gibi takviye tabletler de varisli damarların öncüsü olan kılcal damarların iyileşmesine katkıda bulunuyor.
Elma sirkesi, varisli damarlar için çok etkili bir tedavi yöntemi. Vücudu doğal olarak temizleyen elma sirkesi kan akışını ve dolaşımını iyileştirir. Bu da varisli damarların şişmesini büyük ölçüde azaltır.
Zeytinyağı da, varisli damarların tedavisinde kullanılır. Cilde zeytinyağı ile masaj yapmak kan dolaşımını artırmaya ve ağrı ile iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.
Sarımsak, inflamasyonu ve varisli damarların semptomlarını azaltmada etkilidir. Bunun için basit bir tarifimiz var: Altı diş sarımsağı dilimleyin ve temiz bir cam kavanoza koyun. Üç portakalın suyunu ekleyin, iki yemek kaşığı zeytinyağı koyup 12 saat bekletin, kavanozu çalkalayın. Karışımdan bir miktar alarak varisli bölgelerinize dairesel masaj yapın. Temiz bezle sarıp gece boyunca bırakın. Bunu birkaç ay boyunca her gün yapabilirsiniz.
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