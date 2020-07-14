Geç kalmadan uygulamalısınız! İşte varise savaş açan doğal yöntemler...

Hayatlarının bir noktasında tüm yetişkinler varis problemiyle karşılaşıyor ama bu hayatın sonu değil. Ağır vakalar için tıbbi tedaviler oldukça gelişmiş durumda. Nispeten daha hafif bir varisli damar sorunu yaşıyorsanız evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler çok işe yarayabilir.

FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

Varisli damarların yok olması için evde yapabileceğiniz fiziksel aktiviteler işin ilk adımı. Çünkü ne kadar çok hareket ederseniz kan dolaşımınız da o kadar iyi olur. Kan akışını iyileştirecek egzersizler varisli damarları yine eski sağlıklı hallerine döndürmeye yardımcı olabilir. Bunun yanında yürüyüş, yüzme, yoga gibi sporlar da oldukça etkili.

DİYETİNİZDE DEĞİŞİKLİKLER YAPIN

Beslenme, varisli damarların iyileştirilmesinde en önemli etkenlerden biri çünkü bazı gıdalar damar sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bunların başında lifli gıdalar geliyor. Kabızlıkta damarlar zarara görebileceği için lifli beslenmek çok önemli. Diyetinize tahıllar, fındık, keten tohumu, incir, erik, domates, brokoli, enginar, soğan, patates gibi yüksek lifli gıdaları ekleyebilirsiniz.