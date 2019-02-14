Geç menopoz ile kadınların ömrü arasındaki ilişki

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, geç menopoza girmenin daha uzun bir ömür yaşanacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Daha uzun bir ömür yaşayacağınız anlamına gelmez. Menopoz ile bağlantılı bir durum değildir" dedi.

Bir kadının adet döngüsünün bittiği döneme menopoz, bu noktaya yaklaşmış dönemlere ise menopoza geçiş dönemi adı verildiğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, menopoz döneminin ergenlikle başlayan üreme yıllarının bittiği dönem olduğunu ifade ederek, menopoza geç girmenin kadın ömrüne etkisi hakkında bilgiler sundu.

Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Yumurtalıklar tarafından üretilen hormona ’östrojen hormonu’ denir. Yumurtalıklar ergenlik döneminden menopoz dönemine kadar östrojen hormonu üretirler. Östrojen bütün adet döngüsü sırasında üretilir ve endometriumun her ay kalınlaşmasına sebep olan hormon budur" dedi.

"Yumurta döllenmezse gebelik oluşmaz"

Adet döngüsünün yaklaşık 14’üncü gününde yumurtalıklardan bir yumurtanın salıverildiğini, bu yumurtanın tüplerden birine doğru yol aldığını anlatan Prof. Dr. Fatih Şendağ, "Eğer yumurta döllenmez ise gebelik oluşmaz. Bu durumda, hormon düzeyleri düşer. Bu durum, uterusa dökülmesi sinyalini verir, bu da adet olmanın sebebidir" şeklinde açıkladı.