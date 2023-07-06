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'Gece 12'den sonra başlıyor' Özellikle onu tercih ediyorlar! 1,5 ayda defalarca oldu... Hepsi aynı marka ve aynı model 'Karşımızda bir çete var'

06.07.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da son 1.5 ayda çok sayıda aynı marka ve model motosiklet çalındı. Motosikletlerin saniyeler içinde çalınması güvenlik kameralarına da yansıdı. Motosikletlerini bulamayan çok sayıda mağdur sosyal medyadan grup kurdu. Şirinevler'de motoru çalınan Çetin Burçak, "Karşımızda bir çete var. İstanbul'da kamera görüntüleri olmasına rağmen, MOBESE görüntüleri olmasına rağmen bu lüks yarış motosikletleri bulunamıyor" dedi. Burçak, şu an mağdur sayısının 15 olduğunu kaydetti.

'Gece 12'den sonra başlıyor' Özellikle onu tercih ediyorlar! 1,5 ayda defalarca oldu... Hepsi aynı marka ve aynı model 'Karşımızda bir çete var'

İstanbul'un farklı semtlerinde 1.5 ayda aynı marka ve model motosiklet hırsızlığı yaşandı. Motosiklet hırsızları çoğunlukla aynı marka model motorları çaldıktan sonra kayıplara karışıyor. İddiaya göre bir markanın piyasa değeri ortalama 200-300 bin lira olan modeli motosikletler hırsızlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Gençler arasında yaygın olan bu motosikletlerin, yedek parça fiyatlarının yüksek olduğu söyleniyor. Mağdurların iddiasına göre, son zamanlarda çalınan başka marka ve modeldeki motosikletler polis ekipleri tarafından sağlam olarak bulunurken, bu markadaki motosikletler 1.5 aydır bulunamıyor. Motosikletleri çalınan 15 hırsızlık mağduru ise, WhatsApp ve sosyal medyadan grup kurarak bir araya geldi. Mağdurlar, motosikletlerinin parçalanarak satıldığını düşünüyor.

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"AYNI MARKA VE MODEL MOTOSİKLETLERİN HİÇBİRİ BULUNAMADI"

Motosikleti Şirinevler'de çalınan Çetin Burçak, "5'inci ayın 24'ü 2023 tarihinde Şirinevler'de motorum çalındı. Sonrasında müracaatta bulundum, bir buçuk aydır bulunamadı. WhatsApp grubu kurdum. Aynı marka model motosikleti çalınan arkadaşları topladım. Topladıktan sonra herkesin motorunu paylaşmasını istedim. Aynı marka model olan motosikletlerin hiçbiri bulunamadı. Karşımızda bir çete var. İstanbul'da kamera görüntüleri olmasına rağmen, MOBESE görüntüleri olmasına rağmen bu lüks yarış motosikletleri bulunamıyor. Farklı gruplardaki motosikletler bulunuyor ama bizim marka motosikletler hiçbir şekilde bulunamadı." dedi.

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"5 SANİYE İÇERİSİNDE ÇALIYORLAR! GECE 12'DEN SONRA MOTOR HIRSIZLIKLARI BAŞLIYOR"

Burçak, “Piyasada en çok tutulan motorlar bu motorlar olduğundan, bu 15 kişinin son 1.5 ayda aynı marka model motorları çalınıyor. Bir çete üzerinden sadece bu motorlar çalınıyor. O kadar güvenlik önlemi almamıza rağmen çalınıyor. Bazı arkadaşlarımız yeni aldıkları motorlarına takip cihazı takıyorlar, bu profesyonel hırsızlar 5 saniye içerisinde direksiyon kilidini kırıp, disk kilidini kırıp motorları çalıp, ondan sonra hafiften uzaklaşıp, 5-10 dakika içerisinde GPS takip cihazını kırıp atıyorlar. 5 saniye içerisinde direksiyon kilidini kırıp disk kilidini kırıp sonrasında düz kontak yaparak uzaklaşıyorlar. Gece 12'den sonra motor hırsızlıkları başlıyor." diye konuştu.

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"BU MOTORLAR SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALINIYOR"

Hırsızların bir an önce bulunmasını isteyen Burçak, “Bu motorlar sipariş üzerine çalınıyor ve hiçbir şekilde bulunamıyor. İstanbul'da bazı motosiklet tamircileri, işini iyi yapmayan esnaflardan bazıları veya çalışanları motorları çalıyor. Bu motorların parçası pahalı, motor bloğu pahalı, her şeyi pahalı o yüzden bunlar parçalanıyor diye düşünüyorum. Yoksa bu zamana kadar bulunması gerekiyordu" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık motorsiklet

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