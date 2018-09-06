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'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım' demişti! Önemli gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:02 | Son Güncelleme

Bursa'da eniştesinin tacizine uğradığını söyleyen 16 yaşındaki B.E., "Ben evlerinde kaldığım zaman kanepede yatıyordum. Kendisi gecenin bir saati gelince yanıma sokulup kalçamı okşuyordu. Bir keresinde gece ablamla uyudum, sabah ablam işe gidince eniştem gelip yanıma yattı" diye isyan etti. Aile ise olayı öğrenince eve gizli kamera yerleştirdi ve tüm iğrençlik gözler önüne serildi. Mahkemeye taşınan olayda enişte serbest kaldı

Merkez Yıldırım ilçesinde, babasından boşanan annesi Ayşe Ü. ile yaşayan B.E., eniştesi Berk D.'nin, kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddia ederek, ablasının evine gitmek istemediğini söyledi. B.E., ablasının evine kalmak için gittiğinde eniştesinin bazı geceler kalçasına dokunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine kızın annesi ve ablası, eve gizli kamera yerleştirdi. Berk D.'nin, salonda kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırması gizli kameraya yansıdı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KANIT OLARAK VERİLDİ

Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.'nin, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Berk. D., avukatları ve ailesi ile müşteki avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, müştekiler ile avukatlarının cinsel istismar olayına kanıt olarak verdikleri gizli kamera görüntülerinin bilirkişi tarafından incelendiğini, heyetin görüntülerde cinsel istismar olmadığı yönünde görüş belirttiklerini söyledi. Bunun üzerine B.E.'nin avukatları, sanığın, görüntülerin dışında müvekkiline sarkıntılık ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Berk D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye kararı verdi. Duruşma, eksik evrakın beklenmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
enişte baldız Bursa istismar

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