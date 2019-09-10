"Gece ağrıları ağrı kesici ile geçiştirilmemeli"

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Celil Alemdar, geceleri yoğunlaşan ve uykudan uyandıracak kadar güçlü bir ağrı hissedilmesi durumunda bunun ağrı kesici ile geçiştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Ebeveynler özellikle çocuklarını ilgiyle dinlemeli ve geçmeyen ve giderek şiddetini artıran ağrılarda mutlaka hekime başvurmalıdır.” uyarısında bulundu.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, sebebi bir nedene dayandırılamayan iyi ve kötü huylu tümörler birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Esenler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Celil Alemdar iyi huylu kemik tümörlerinin bir kısmının bulgu vermediği için görülme sıklığının tam olarak bilinmediğini dile getirerek, rapor edilen iyi huylu tümörlerin yüzde 10'unun "osteoid osteoma" olduğu bilgisini verdi.

- "5 ila 25 yaş arası erkeklerde sık görülür"

Geceleri yoğunlaşan ağrının bu tümörün en önemli özelliği olduğuna işaret eden Alemdar, şunları kaydetti: