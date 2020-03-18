Gece artan kaşıntı karaciğer rahatsızlığı olabilir

Prof. Dr. Onur Yaprak yaptığı açıklamada, kaşıntının altında karaciğerde gelişen kolanjiokanserlerin, safra yollarının kronik iltihabı ve kanserlerinin ya da sirozun olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Yaprak, kaşıntının insanları oldukça rahatsız eden ve yaşam kalitesini bozan bir durum olduğunu söyleyerek, "Bazen bir deri hastalığına bazen sistemik bir hastalığa bazen de psikosomatik bozukluklara bağlı ortaya çıkan bir durumdur. Kaşıntıya yol açan en yaygın neden egzama, alerjik kontakt dermatit, atopik dermatit, ürtiker gibi cilt reaksiyonlarıdır. Bunun dışında paraziter enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, uyuz gibi hastalıklar ve ilaç reaksiyonları da kaşıntıya yol açan diğer durumlardır" diye konuştu.

'KANSER DE BÖBREK YETMEZLİĞİ DE KAŞINDIRIR'

Dermatolojik hastalıklar dışındaki sistemik nedenli kaşıntı nedenlerini ise Prof. Dr. Yaprak, şöyle anlattı: "Karaciğer ve safra yolları rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği, diyabet, tiroid hastalıkları, lenfoma, lösemi, polisitemia vera gibi kan ve lenf sistemi kanserleri, demir eksikliği anemisi kaşıntıya neden sayılabilir. Bu durumlardan bazıları ciltte kurumaya yol açtıkları için kaşıntıya neden olurken, karaciğer ve safra yolları kaynaklı kaşıntıda neden; kolestaz dediğimiz duruma bağlı safranın bağırsağa akışında bozulma ve bunun neticesinde safra tuzlarının birikmesidir."