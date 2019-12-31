Gece artan kaşıntı uyuzun habercisi olabilir

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Sümbüle Dönmez, günlük hayatta yaşam kalitesini bozabilen pruritus yani kaşıntıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dr. Dönmez “Kaşınma süreci 6 haftadan kısa ise akut, bu süreyi aştığında ise artık kronik bir kaşıntı olarak adlandırılır. Kaşıntı ile hekime başvuran hastanın yaşı, var olan hastalıkları, kullandığı ilaçlar, banyo alışkanlıkları, hastanın psikolojik yapısı gibi birçok faktör göz önüne alınır. Tam bir anamnez, klinik muayene, gerektiğinde laboratuvar ve radyolojik tetkikler ile her hasta bireysel olarak değerlendirilir. Yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyebilen kaşıntı şikayeti olan kişilerin uzman bir hekime başvurması son derece önemli. Anamnez, fizik muayene ve gerektiğinde yapılan tetkikler sonucunda nedene yönelik yaklaşım ile kaşıntı tedavi edilebilir” dedi.

KAŞINTI BİRÇOK HASTALIĞIN BELİRTİSİ OLABİLİR

Kaşıntının birçok hastalığın ilk bulgularından biri olabileceğine dikkat çeken Dr. Dönmez, fiziksel ve psikolojik nedenleri şöyle sıraladı: