Gece banka kapılarını zorlayan şüphelileri alarm kaçırdı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde gece saatlerinde kapı ve pencereleri zorlayarak bankaya girmeye çalışan şüpheliler, alarmın çalması sonrası kayıplara karıştı.
Olay gece saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy üzerinde bulunan banka binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatlerde banka binasının arkasından bankaya girmeye çalışan şüpheliler, bankanın alarm sisteminin çalışması sonrası kayıplara karıştı. Çalan alarm sonrası olay yerine gelen banka yetkilileri, bankaya girmeye çalışan şüphelilerin binanın arka tarafında bulunan alandan kapı ve camları zorladıklarını belirlerdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı.
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