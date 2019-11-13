Gece baskın yapılan kaçak tatlı imalathanesi mühürlendi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca Belediyesi zabıtaları, sağlıksız koşullarda üretimin yapıldığı kaçak tatlı imalathanesine baskın düzenledi. Gündüz baskınına karşı gece çalışan tatlıcı, suçüstü yakalandı. Küflü ürünlerden kirli tezgahlara kadar hijyen hiçe sayılarak, üretilen ürünlerin kentteki çoğu pastaneye, piyasa değerinin altında satıldığı belirlendi. İmalathane mühürlenirken, ürünler de imha edildi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe başta olmak üzere İzmir genelindeki pastane ve tatlıcılara üretim yapıldığı öne sürülen, 'merdiven altı' tatlı imalathanesinin yerini belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırma sonucu Seyhan Mahallesi'ndeki sanayi oto tamircilerinin olduğu bölgede yer alan imalathaneye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle baskın yaptı. Uygunsuz koşullarda üretim yapan işletme çalışanları, imalathane içinde saklanarak, ilk baskından kurtulmaya çalıştı. İşçilerin gündüz imalathaneyi kilitleyerek, çalışma yürüttüklerini tespit eden zabıta ekipleri, gece ani baskınla suçüstü yaptı. Suriye uyruklu kaçak işçi çalıştırılan işletmede, hijyen önlemi alınmadan tepsi tepsi tatlı üretimi yapıldığı saptandı.

ELDİVENSİZ, ÖNLÜKSÜZ ÜRETİM

Ekipler, işçilerin son kullanma tarihi geçmiş ve menşei belli olmayan ürünlerle eldivensiz, önlüksüz, kirli kıyafetlerle üretim yaptığını gördü. Denetimde, tatlıların ham maddesi olan çok sayıda ürünün masa altlarında, açık alanda tutulduğu gözlendi. Tuvalet yanında, kir tutmuş tezgah ve kazanlarda üretimin yapıldığı işletmede; küflü malzemeler, kirli kaplar, sağlıksız ürünler, açık çöp kutuları, açıkta kalmış bayat ürünler, yerde tutulan pişmiş ürünler tespit edildi. Ruhsatsız ve izinsiz işletme dahil birçok nedenle imalathaneyle ilgili yasal işlem uygulandı ve mühürlendi. Baskının ardından imalathanedeki sağlığı tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayılarak, el koyuldu. Sağlıksız ürünler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp transfer merkezinde imha edilerek, piyasaya sürülmesi engellendi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, İzmir genelinde çok sayıda pastane ve tatlıcıya piyasa değerinin altında ürün temin ettiği tespit edildi. Yetkililer ise kent sakinlerini, baklava benzeri ürünler başta olmak üzere ucuza satılan ve belgeleri eksik olan işletmelerden alışveriş yapmamaları konusunda uyardı.

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