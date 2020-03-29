Gece bekçisi böyle bulundu! Görenler polisi aradı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle 2431 Sokak'taki nakliyat firmasında gece bekçisi olarak çalışan emekli vergi memuru Mehmet Konur'un (63), iş yerindeki koltukta hareketsiz yattığını görenler, yetkililerden yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. 112 Acil Servis ekibince yapılan incelemede Konur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cesede özel kıyafetlerle müdahalede bulundu.
Savcılık incelemesinin ardından Konur'un cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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