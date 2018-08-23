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Gece bekçisi motosikletiyle kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 04:18 | Son Güncelleme

"Gece Kartalları" olarak da bilinen bir gece bekçisi kullandığı motosikletin kaza yapması sonucu yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kendine ait motosikletiyle kaza yapan "Gece Kartalları" olarak da bilinen gece bekçisi yaralandı.

Merdivenköy Mahallesi Sayım Sokak üzerinde 34 LU 3064 plakalı motosikletiyle seyir halindeki ismi açıklanmayan gece bekçisi henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek park halindeki bir otomobilin altına girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla otomobil altına sıkışan gece bekçisi çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bilincinin açık olduğu belirtilen gece bekçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri sokak üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Kazaya ilgili soruşturma sürüyor.

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