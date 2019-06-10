Gece bekçisi ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte bekçilik yapan şahıs, iş yeri çalışanları tarafından ölü bulundu.

Olay kalburt mevkiinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Süleyman C. (49) isimli şahıs, çiftlikte bekçi olarak görev yapıyordu. Sabah işe gelen çalışanlar bekçiyi kulübesinde hareketsiz bir şekilde gördü. Çalışanlar jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Süleyman C’nin cansız bendeni ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.



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