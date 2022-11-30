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Gece birliktelik yaşadı, sabah kabusa uyandı! '3 ay ara verdim eve kadın almayacağım'

30.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir internet kafede tanıştığı kadını kalacağı yeri olmadığı gerekçesiyle evine davet eden Özgür Başoda, yaşadığı bir gecelik aşkın ardından ertesi gün adeta kabusa uyandı. Dolandırıldığını iddia eden Başoda, ''Eşyalarımızı geri getirsin. Hırsızlık iyi bir şey değil. Bu güven istismarı. Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu. Onun isteği dışında hiçbir şey yapmadım. 3 ay ara verdim. Artık eve kadın arkadaş almayacağım. Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu'' diye konuştu

Gece birliktelik yaşadı, sabah kabusa uyandı! '3 ay ara verdim eve kadın almayacağım'

Olay, 25 Kasım Cuma günü, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 12 yıl önce Almanya’dan gelip Antalya’ya yerleşen Özgür Başoda, internet kafedeyken kendisini ‘Derya’ diye tanıtan 26 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti. Akşam saatlerinde eve geçen ikili, birlikte bir süre kahve içip sohbet etti.

GECE BİRLİKTELİK YAŞADI, SABAH KABUSA UYANDI

İlerleyen saatlerde ise mum ışığı ve müzik eşliğinde koltukta oturmaya devam eden ikilinin arasında önce yakınlaşma, ardından birliktelik yaşandı. Sabah birlikte uyanan ikiliden Başoda, arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkarken, genç kadın evde çamaşır makinesine attığı eşyalarını asıp aşağı ineceğini ve ardından kuaföre gideceğini söyledi. Zaman ilerlemesine karşın genç kadına ulaşamayan Başoda, evine tekrar geldiğinde eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

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Başoda arkadaşına ait 190 bin değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddiasıyla polise şikayetçi oldu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

BAVULLA ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan genç kadının apartmandan bavulla iniş anları ve sokağa çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

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''MUM KOYUP, KAHVE FALAN DA YAPMIŞTIM''

Yaşadıklarını anlatan Özgür Başoda, “Mum koyup, kahve falan da yapmıştım. Sabah kalktığımızda benden kuaföre gidip tırnaklarını yaptırmak için 200 TL istedi. Öncesinde 2 bin lirasını cüzdanımdan almış fakat fark etmemiştim. Ben arkadaşımla aşağı inmiştik. Anahtarın bir tanesini ona vermiştim. Onu aradım, ‘tırnaklarını yaptıracağın kuaför burada var, gelecek misin?’ diye aradım. ‘Makineden çamaşırları çıkarmaya 9 dakika kaldı’ dedi. Baktım 15 dakika oldu, balkona da çamaşır asılmamış. Şüphelenip eve geldim ve her şeyi gördüm. Eşyalarımı alıp bavula koymuş. Arkadaşımın içinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı da sayarsak 250 bin lira zararım var” dedi.

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''ARTIK EVE KADIN ARKADAŞ ALMAYACAĞIM''

Genç kadına seslenen Başoda, “Eşyalarımızı geri getirsin. Hırsızlık iyi bir şey değil. Güven istismarı denebilir buna. Ben sana kapımı açıyorum. Onun isteği dışında hiçbir şey yapmadım. 3 ay ara verdim. Artık eve kadın arkadaş almayacağım. Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu” diye konuştu.

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(İHA)

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