MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

16.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlenen Hailey Bieber, en sevdiği seks pozisyonunu anlatarak magazin alemine bomba gibi düşmüştü. Dünyaca ünlü model Hailey Bieber, bu defa iç çamaşırlı pozuyla adından söz ettirdi.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Bir kozmetik markası için kamera karşısına geçen Hailey Bieber, iç çamaşırıyla poz verdi. Hailey Bieber'in paylaşımına kısa sürede 500 bine yakın beğeni geldi.

En sevdiği seks pozisyonunu söylemişti: Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Eşi Justin Bieber ile cinsel hayatlarını anlatan Hailey Bieber, ''Gündüz de seviyorum ama geceleri daha çok seks yapıyoruz'' demişti.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Hailey Bieber, en sevdiği pozisyonun 'doggy pozisyonu' olduğunu da sözlerine eklemişti.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

25 yaşındaki Hailey Bieber, ABD ve Avrupa'nın ünlü dergilerinde defalarca kapak kızı oldu.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Birçok büyük defilede boy gösteren Hailey Bieber, Justin Bieber ile evlendikten sonra tanınırlığını arttırdı.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Hailey Bieber'in Instagram'da 50 milyon takipçisi mevcut.

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı

'Gece daha çok seks yapıyorum' demişti! Hailey Biber iç çamaşırlı pozunu paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'Kot sütyenine yorum yağdı! 'Bakarken üşüdüm'
Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?
Sevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Ateşli sahneler gündemdeSevgilisinin kıskançlık krizi ayrılık getirmişti... Ateşli sahneler gündemde
Anahtar Kelimeler:
Justin Bieber Selena Gomez hailey bieber

En Çok Okunan Haberler

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Efsane isimler de yetmedi! Kurtlar Vadisi geri dönüyor ama...

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Hain saldırıdan 3 gün sonra ilk kez ortaya çıktı! Elinde çiçek..

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den Eyüp Aksu'ya hodri meydan: Kellemi ortaya koydum

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İstanbul'da otopark kavgası kanlı bitti! Anne ve babası bıçaklanan polis memuru kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Adidas ayakkabıda 300 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.