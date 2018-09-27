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Gece devrilen kamyonet sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

TOKAT'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gece devrilen kamyonet sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gece meydana gelen kazanın sabah saatlerinde fark edildiği öğrenildi.
Kaza, Sırçalı köyü yolu Göltepe radyolink istasyonu yakınlarında gece geç saatlerde meydana geldi. Tokat'ta pastane işletmecisi Mehmet Şenocak (53), yanında çalışan Mehmet Coşkun (36) ile birlikte kendi kullandığı 34 GA 3979 plakalı kamyonetle merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası'na gezmeye gitti. Gece 00.15 sıralarında, Tokat'a dönüş yaparken, Şenocak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan toprak yığınına çarpan araç ters döndü. Az kullanılan arazi yolunda yaşanan kaza gece fark edilmedi. Aracın içerisinde kalan Mehmet Şenocak ve Mehmet Coşkun'u 8 saat sonra köy yolundan geçenler buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, aracın içerisinde bulunan Mehmet Şenocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı haldeki Mehmet Coşkun ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenocak'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Gece devrilen kamyonet sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralıGece devrilen kamyonet sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralıGece devrilen kamyonet sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralıGece devrilen kamyonet sabah fark edildi: 1 ölü, 1 yaralı

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