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Gece evinin bahçesindeki adamı öldüren kadın ikinci kez hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kendisine daha önce cinsel saldırıda bulunduğu, gece vakti ise eşinin olmadığı saatte evine geldiğini iddia ettiği adamı öldüren evli ve 2 çocuk annesi Leyla U., yeniden hakim karşısına çıktı.

Gece evinin bahçesindeki adamı öldüren kadın ikinci kez hakim karşısında

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kendisine daha önce cinsel saldırıda bulunduğu, gece vakti ise eşinin olmadığı saatte evine geldiğini iddia ettiği adamı öldüren evli ve 2 çocuk annesi Leyla U., yeniden hakim karşısına çıktı. Müvekkilinin kendisini koruduğunu söyleyen sanık avukatı, “Verilecek karar bir kadının kendisini koruma yönünde önemli bir yer alacaktır. Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur” dedi.
Olay, geçtiğimiz 25 Şubat’ta Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Durmuş T., evli ve 2 çocuk annesi Leyla U’nun eşinin olmadığı bir saatte evine giderek, ilişkiye zorladı. İddialara göre Leyla U’nun uyarılarını dinlemeyen Durmuş T., kapının önünde beklemeye başladı. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalışan Leyla U. ise evinde bulunan av tüfeği ile Durmuş T’yi vurdu. Durmuş T. olay yerinde hayatını kaybederken, Leyla U. ise tutuklandı.
Antalya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde Leyla U’nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı, sanığın öldürme eylemini planlı yaptığını ileri sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

"Haksız saldırının mağdurudur"
Sanık avukatı Tolgahan Turan ise, maktulün gözü kara bir insan olduğunu belirterek, “Alkol aldığı zamanda daha da cesaretli olmaktadır. Kardeş, anne ve baba dinlemeyen birisi olup aynı zamanda da toplumdan korkmayan birisidir. Ayrıca sabıka kayıtları da vardır. Bir erkek olarak, bir bayanı rahatsız etmememiz gerekir. Müvekkilim maktulde gözü olsaydı, kocasından ayrılırdı. Şuanda kocasıyla birlikte yaşamaktadır. Kadın tehdit aldığı zaman sadece uzaklaştırma kararı alabiliyoruz. Müvekkilimin evine yol dahi yoktur. Dağın eteğinde ormanlık bir alanda yaşıyor. Olayda kullanılan silah av tüfeği olup, tek mermi konulabilen tek atış hakkı olan bir silahtır. Maktul eve girse o mesafeden vuramayabilir. O gün maktulün geleceğini jandarmaya veya emniyet güçlerine söylese ne yapılabilirdi? Verilecek karar bir kadının kendisini koruma yönünde önemli bir yer alacaktır.
Müvekkilim sanık değil, ırzına ve namusuna karşı gerçekleştirilen haksız saldırının mağdurudur. Müvekkilimin meşru müdafaadan yararlanmasını ve tahliyesini istiyoruz” dedi.
Avukatının beyanlarına katılan sanık Leyla U., tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Gece evinin bahçesindeki adamı öldüren kadın ikinci kez hakim karşısında

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