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Gece evinin bahçesine gelen adamı öldüren kadına 10 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kendisine daha önce cinsel saldırıda bulunduğu, gece vakti ise eşinin olmadığı saatte evine geldiğini iddia ettiği şahsı öldüren evli ve 2 çocuk annesi Leyla Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 25 Şubat’ta Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Gece evinin bahçesine gelen adamı öldüren kadına 10 yıl hapis cezası

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kendisine daha önce cinsel saldırıda bulunduğu, gece vakti ise eşinin olmadığı saatte evine geldiğini iddia ettiği şahsı öldüren evli ve 2 çocuk annesi Leyla Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 25 Şubat’ta Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş T., evli ve 2 çocuk annesi Leyla Uygun’u eşinin olmadığı bir saatte evine giderek, ilişkiye zorladı. İddialara göre, Leyla Uygun’un uyarılarını dinlemeyen Durmuş T., kapının önünde beklemeye başladı. Kendisini ve çocuklarını korumaya çalışan Leyla Uygun, evinde bulunan av tüfeği ile Durmuş T.’yi vurdu. Durmuş T. olay yerinde hayatını kaybederken, Leyla Uygun ise tutuklandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Leyla Uygun’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Müvekkili hakkında verilecek kararın, Türkiye’de bir kadının kendini savunması açısından verilecek emsal bir karar olması gerektiğini ifade eden sanık avukatı Tolgahan Turan, “Vicdanlara hitap edecek bir karar bekliyoruz” dedi.
Sanık Leyla Uygun ise savunmasında, maktulün çocuklarına zarar vermesinden korktuğunu söyledi. Maktulün psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Uygun, “O anda silahla dışarı çıkmak ve ateş etmek hepsi anlık gelişti. Büyük çocuğum her şeyi biliyor. O an içeri girip beni görseydi, onun da psikolojisini düşünüyorum. Çocuk da mahvolurdu” diye konuştu. Son sözü sorulan sanık, “Çocuklarımın birisi dışarıda, birisi benim yanımdadır. Ailevi durumum gözetilerek, en azından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 10 yıl hapis cezası verdi.

Gece evinin bahçesine gelen adamı öldüren kadına 10 yıl hapis cezası

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