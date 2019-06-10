Gece geç uyuyanlar vücut saatini '3 haftada eğitebilir'

Bilim insanları, geceleri geç yatma alışkanlığı olan "gece kuşlarının" 3 hafta içinde vücut saatlerini yeniden eğiterek daha sağlıklı olabileceği bir formül ortaya koydu.

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi ile Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden araştırmacılar, gece saat 02:00'den önce uyku tutmayan bir grup katılımcıya yaşam tarzlarında bazı değişiklikler önerdi.

Aynı saatlerde yatağa gitmek, kafeinden uzak durmak ve sabahları bol miktarda gün ışığına maruz kalmak, bu öneriler arasındaydı. Araştırmacılar bu önerilerin zaten daha önceden de bilindiğini kabul ederken, bazı taktiklerin ise insanların yaşamında önemli değişimler yaratabileceğini söyledi.

Araştırmanın sonunda katılımcılar 3 hafta sonra vücut saatlerini 2 saat erkene çekebildi.

Her insanın güneşin doğuşu ve batışını takip eden ritmlerle çalışan farklı vücut saatleri var.

Bazı insanların vücut saatleri ise, diğerlerine göre çok daha geç saatlere kurulu.

"Erkenciler" sabahın ilk ışıklarıyla kalkabilirken akşam ayakta duramaz hale gelirken, "gece kuşları" geç saatlerde aktif kalabiliyor.