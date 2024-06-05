Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar! Van sokakları İranlı turistlerle doldu taştı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Van sokakları yeniden İranlı turistlerle doldu taştı. Ülkelerindeki 2 günlük tatili değerlendirmek isteyen İranlılar akın akın Van’a geldi.

Gün boyunca cadde ve sokaklarda alışveriş yapan İranlı turistler, gece ise eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendi.

İranlı turistlerin Van’a olan ilgileri, turizm sektörü başta olmak üzere tüm esnafı sevindirirken, bu yoğunluğun 12 aya yayılması anlamında çalışmalar da devam ediyor.

"ALIŞVERİŞ UCUZ, İNSANLAR SAMİMİ"

Hem Van’ın İran’a yakınlığı, hem alışverişteki ucuzluk hem de insanların samimiyeti nedeniyle Van’ı tercih ettiklerini belirten İranlılar, fırsat buldukça geldiklerini söyledi.

ESNAF DA MEMNUN TURİZMCİ DE

İranlı turistlerin her fırsatta Van’a gelmelerinin kendilerini memnun ettiğini ifade eden turizmci ve esnaf ise bu durumun Van ekonomisini olumlu yönde etkilediğini söylediler.

"İRANLILAR OLMAZSA OLMAZ"

İranlıların Van için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan turizmciler, bunun 12 aya yayılmasını arzu ettiklerini belirtti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





