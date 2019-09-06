Gece gündüz demeden tarlada çalışarak kışa hazırlanıyorlar

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında hasat yaparak kışa hazırlanıyor.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde yaşayanlar, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapıyor. Köylüler, buğday tarlalarını biçtikten sonra, hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanları bağlayarak tarlaya bırakıyor. Güneş altında kuruyan balyaları daha sonra traktörlere yükleyen çiftçiler, evlerine taşıdıkları mahsullerle hem kendilerinin hem de hayvanlarının kışlık ihtiyaçlarını hazırlıyor.

Sıcak havada gün boyu tarlada çalışan çiftçiler, hasat yaparken biçerdöver, traktör ve at arabalarını da kullanarak iş yüklerini azaltmaya çalışıyor. Patos makinesiyle topladıkları mahsulleri de öğüten köylüler, kış hazırlıklarını büyük emeklerle gece de sürdürüyor.

- "Hayvanların kışlık ot ve saman hazırlığını yapıyoruz"

Köylülerden Ahmet Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllara göre bu sene havaların çok sıcak ve bunaltıcı geçtiğini söyledi. Temmuz ayından bu yana tarlalarda çalıştıklarını ve köydeki işlerin eylül ayının ortalarına doğru sona ereceğini ifade eden Söylemez, şöyle konuştu: