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Gece gündüz demeden tarlada çalışarak kışa hazırlanıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ağrı'da, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayanlar, tarlalarında yoğun hasat mesaisi ile kış mevsimine hazırlık yapıyor - Büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda yoğun hasat dönemi geçiren köylüler, kış hazırlıklarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor - Köylülerden Ahmet Söylemez: - "Kış gelmeden hazırlıklarımız bitsin istiyoruz, bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında hasat yaparak kışa hazırlanıyor.

Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde yaşayanlar, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapıyor. Köylüler, buğday tarlalarını biçtikten sonra, hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanları bağlayarak tarlaya bırakıyor. Güneş altında kuruyan balyaları daha sonra traktörlere yükleyen çiftçiler, evlerine taşıdıkları mahsullerle hem kendilerinin hem de hayvanlarının kışlık ihtiyaçlarını hazırlıyor.

Sıcak havada gün boyu tarlada çalışan çiftçiler, hasat yaparken biçerdöver, traktör ve at arabalarını da kullanarak iş yüklerini azaltmaya çalışıyor. Patos makinesiyle topladıkları mahsulleri de öğüten köylüler, kış hazırlıklarını büyük emeklerle gece de sürdürüyor.

- "Hayvanların kışlık ot ve saman hazırlığını yapıyoruz"

Köylülerden Ahmet Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllara göre bu sene havaların çok sıcak ve bunaltıcı geçtiğini söyledi. Temmuz ayından bu yana tarlalarda çalıştıklarını ve köydeki işlerin eylül ayının ortalarına doğru sona ereceğini ifade eden Söylemez, şöyle konuştu:

"Bu sene karların çok geç erimesi nedeniyle burada ekinler geç yetişti. Bizim de önümüzde kış mevsimi var ve buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hayvanların kışlık ot ve saman hazırlığını yapıyoruz. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşıyoruz ve 6 ay karın altında kaldığımız için hazırlıklarımızı yapmak zorundayız. Mayıs ayında işe başladık ve bir aya kadar işlerimiz tamamen biter."

- "Kış gelmeden hazırlıkları bitirmek istiyoruz"

Söylemez, ekim ayının ortalarına doğru bölgede kar yağışının başlayacağını belirterek kış kapıya dayanmadan hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini dile getirdi.

Tarlada gece gündüz çalıştıklarını anlatan Söylemez, "Bu sene sıcak havalar bizi çok zorladı. Özellikle temmuz ayında etkili olan sıcak havalar bizi çok yordu. Hasat zamanı geldiği için tarlalarımızı biçiyoruz. Bunları patosa vurduktan sonra buğdaylarımızı değirmene götüreceğiz. Kış gelmeden hazırlıklarımız bitsin istiyoruz, bu nedenle gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

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