Gece gündüz uzakları yakınınıza getirebilen en iyi dürbün çeşitleri

Doğa sporlarıyla ilgilenen, kamp yapan, denizcilikle uğraşan, gökyüzü ya da kuş gözlemciliğine merak salan herkesin en çok ihtiyaç duyduğu ekipmanların başında dürbün gelir. Çok uzakta bulunan, gözün net göremediği ya da görme eşiği dışında kalan nesneleri adeta birkaç adım ötede gösteren dürbünler, bu aktiviteler için oldukça önemli. Siz de hobiniz ya da işiniz için uzakları yakına getiren iyi bir dürbüne ihtiyaç duyuyorsanız dürbün önerilerini listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

Dürbün alırken nelere dikkat edilmeli?

Eğer daha önce dürbün kullanmadıysanız almadan önce mutlaka ne için kullanacağınıza karar vermelisiniz. Örneğin ara sıra çıktığınız doğa gezilerinde keyif için kullanmak istiyorsanız, çok ağır bir model tercih etmemelisiniz. Aynı şekilde abartılı yakınlaştırma yapan modeller, böyle bir hobi için doğru bir seçim olmaz. Ancak denizcilikte kullanmak istiyorsanız mutlaka tam su geçirmez ve pusulalı ürünleri tercih etmelisiniz. Avcılık ve kuş gözlemciliği gibi sporlar için yüksek büyütme oranı olmasına dikkat edebilirsiniz. Eğer geceleri de kullanmak istiyorsanız gece görüşlü modelleri satın alabilirsiniz. Aklınızda "Dürbün kaç km gösterir?" ya da "Dürbün ne kadar yakınlaştırır?" gibi sorular varsa yakınlaştırma oranının tercih edeceğiniz modele göre değişiklik gösterdiğini unutmamalısınız. Bu noktada dürbünün büyütme oranına göre seçim yapabilirsiniz. Büyütme oranını anlamak için dürbün üzerinde yer alan ve arasında çarpı bulunan 2 rakama bakabilirsiniz. Rakamlardan ilki büyütme gücünü, ikincisi de dürbün açıklığını ifade eder. Örneğin ürün üzerinde 7×35 görürseniz bu, dürbünün 35 mm çaplı merceklere sahip olduğunu ve 7 kez büyütme sağladığı anlamına gelir. Bu kısa bilgilendirmeden sonra gelin, kaliteli dürbünleri listelediğimiz yazımıza birlikte göz atalım.

1. Su geçirmeyen Nikon Prostaff 5 Dürbün

Eğer önceliğiniz su geçirmeyen ve dayanıklı bir dürbün ise Nikon Prostaff 5 Dürbün'ü mutlaka incelemelisiniz. Karbon fiber takviyeli fiberglas konstrüksiyon kullanılarak üretilen gövde kısmı, ihtiyacınız olan dayanıklılığı sağlar. Su geçirmez özelliğinin yanı sıra buğulanma da yapmayan ürün, piyasadaki en hafif dürbünler arasında yer alır. Kauçuk desteği sayesinde hem darbeleri emer hem kolay tutuş sağlar. Göz yuvaları, birçok kilitleme pozisyonu için göze tam olarak ayarlanabilir. Ayrıca geniş çerçeveleri sayesinde gözlük kullananlar da rahatlıkla tercih edebilir.

10 x 50 oranına sahip olan Nikon Prostaff 5 Dürbün'ü satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

2. Pusulaya sahip olan Uscamel Dürbün

Pusula, sadece denizcilikte değil karada da ihtiyaç duyulabilen bir araç. Uscamel Dürbün, su geçirmeyen yapısı ve pusulası ile hem denizde hem karada rahatlıkla kullanılabilir. Pusula ile hedef yönünü okumanıza izin verir. Objektif boyutu 50 mm olan ürün, maksimum görüntü parlaklığı, optimum performans ve keskin görüntüler sunar. Kötü ışık koşullarında bile yüksek kontrast ve çözünürlük sağlar. Mantara karşı dayanıklı yapısı aynı zamanda buğulanma yapmaz. Üstelik dürbün su üstünde de yüzebilir.

Açık alan aktiviteleri için özel olarak üretilen ve 10 x 50 oranına sahip olan Uscamel Dürbün'ü buradan satın alabilirsiniz.

3. Astronomik gözlemlerde de kullanılabilen Celestron Skymaster Pro Dürbün

Büyük objektifi olan bir ürün arıyorsanız 80 mm objektife sahip olan Celestron Skymaster Pro Dürbün sizin için ideal bir tercih olabilir. Kötü ışık koşullarında bile mükemmel derecede ışık toplayabilen ürünü gökyüzü gözlemleri için de tercih edebilirsiniz. Eğer dürbünü sabitlemek isterseniz ürüne tripod takabilirsiniz. Dürbün azot dolgulu olduğu için her türlü hava koşullarında rahatlıkla kullanılabilir. Kauçuk takviyeli olan dürbün, darbelere karşı da oldukça dayanıklı.

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4. Gece görüşü sağlayan Bresser Dijital Dürbün

En iyi gece görüş dürbünü modelleri arasında yer alan Bresser Dijital Dürbün, kaliteli işçiliği ile dikkat çeker. 3 kat büyütme yapabilen ürün, 2 kat dijital zoom özelliğiyle gözlenen nesneleri ayrıntılı şekilde görüntüler. En iyi zoom yapan dürbünlerden biri olan ürün, 1 km mesafede 175 metre görüş alanı sağlar. Açıp kapanabilen ve 7 kademeli olan kızılötesi ısıtıcısı ise 100 metre mesafede bulunan ve tamamen karanlıkta kalan görüntüyü bile yakalamanızı sağlar. Sıcaklık aralığı -20°C ila 60°C olan dürbün, gözlük kullananlar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir.

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5. Kompakt tasarımıyla Steiner Wildlife Dürbün

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Sizin için önemli olan dürbün özellikleri hafiflik ve kompakt bir tasarımsa Steiner Wildlife Dürbün'ü tercih edebilirsiniz. 8 kat büyütme sağlayan dürbün, yüksek çözünürlük sunar. Oldukça hafif ve küçük yapısı sayesinde rahat taşınır. Doğa gözlemleri için uygun olan dürbün, dayanıklı ve 3 metreye kadar su geçirmeyen yapısı sayesinde iyi bir yol arkadaşı olabilir. Azot dolguya sahip olduğu için buğulanma da yapmaz.

Dağcılık, trekking ve tırmanışlarda kullanmak için ideal bir seçenek olan Steiner Wildlife Dürbün'ü incelemek ve satın almak isterseniz böyle buyurun.

6. Üstün performans sunan Nikon Dürbün Aculon A211 10

En güçlü dürbünlerden biri olan Nikon Dürbün Aculon A211 10, daha parlak ve geniş görüş alanı sunmak için büyük objektiflere sahip. Çok kaplamalı olan bu objektifler, parlak ve keskin görüntü sunar. Kauçuk koruyucusu bulunan dürbün, darbelere karşı dayanıklı olmasının yanı sıra rahat tutuş imkanı da verir. Parmak ucu zoom özelliği sayesinde yakınlaştırma oranı kolayca ayarlanabilir.

Uzun yıllar rahatlıkla kullanabileceğiniz, 22x 50 oranı ile geniş görüş alanı sağlayan Nikon Dürbün Aculon A211 10'u satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

7. UV korumalı Bushman Tek Gözlü Zoomlu Dürbün

Daha pratik ve rahat taşınan bir dürbün isterseniz size önerimiz Bushman Tek Gözlü Zoomlu Dürbün. 8-24 x 40 oranına sahip olan ürün, gözleri güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan UV filtresine sahip. Hızlı hareket eden nesneleri kolayca takip etmek için geniş açılı olan dürbünün asferik optikleri, bozulma olmadan görüntüyü net bir şekilde görmenize yardım eder. Hızlı ve kolay odaklama yapan ürün, tripoda bağlanabilir. Yüksek kaliteli, dayanıklı gövdesi ve güvenli sap kısmı ile rahat kullanılır.

Uzun yıllar rahatlıkla kullanılabilen Bushman Tek Gözlü Zoomlu Dürbün'ü detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Kolay odaklanan Sotae Dürbün

20 x 50 oranı ile 1 km mesafedeki nesneleri bile rahatça görmenizi sağlayan Sotae Dürbün, kuş gözlemciliğinden tırmanışa, yaban hayattan futbol maçlarını izlemeye kadar pek çok aktivitede kullanılabilir. Yüksek çözünürlüğü sayesinde düşük ışıkta bile optimum performans gösteren dürbün, yansımanın sebep olduğu ışık kaybını azaltarak net görüntü sunar. Ayarlanabilen vizörü sayesinde gözlük kullananlar da tercih edebilir. Pürüzsüz merkezi odak tuşu sayesinde hızlı odaklanır. Düzeltici optik katlamaları ise renk bozulmalarını en aza indirir.

Farklı görüş mesafelerinde rahatlıkla kullanılabilen Sotae Dürbün'ü satın almak için sizi böyle alalım.

9. Net görüş sağlayan Nocoex Deniz Dürbünü

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En iyi dürbün markası arasında yer alan Nocoex Deniz Dürbünü, 10 x 50 oranı sayesinde geniş görüş alanı sağlar. 22 mm olan göz kabartması ile rahatlıkla kullanılabilen ürün, tamamen su geçirmez ve su üstünde kalabilir. Azot dolgusu olan dürbün, buğulanma yapmaz. Birinci sınıf prizması ve çok katmanlı objektifleri sayesinde parlak ve net görüntü sunar. Stabil görüntü sağlayan dürbünü tripod ile kullanmak da mümkün.

Pusulası ile denizde rahatça yön bulmaya yardım eden Nocoex Deniz Dürbünü'nü satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

10. En zor şartlara dayanan Nikula Profesyonel El Dürbünü

Sürekli yanınızda taşımak için hafif ve dayanıklı bir ürün arıyorsanız Nikula Profesyonel El Dürbünü'nü tercih edebilirsiniz. Fiyat performans açısından son derece tatmin edici olan dürbün, zorlu hava koşullarına ve düşmelere karşı oldukça dayanıklı. 50 x 60 oranı sayesinde 1 km uzakta bulunan nesneleri 45 metreye kadar net bir şekilde yakınlaştırabilir. Futbol maçları ve yarışlarda, kuş gözlemciliğinde, doğa sporlarında, tiyatro gibi sanatsal aktivitelerde rahatlıkla tercih edilebilir.

Göz lastiği sayesinde konforlu bir kullanım sunan Nikula Profesyonel El Dürbünü'nü satın almak için sizi böyle alalım.

11. Hem gece görüşlü hem video çekebilen Apexel Dürbün

2,3 inç LCD ekrana sahip olan Apexel Dürbün, gece ve gündüz kullanılabilir olmasının yanı sıra fotoğraf ve video da çekebilir. 4x dijital zoom objektifi sayesinde fotoğraf ve videoyu hızlıca yakalayarak yüksek çözünürlüklü görüntü elde eder. Üstelik ekranı üzerinden çekilen görüntüleri ön izleme yapmaya ve USB kablo ile görüntüleri aktarmaya izin verir. Kızılötesi verici ışığı sayesinde karanlıkta bile net bir görüş sunan dürbünün mercekleri manuel olarak ayarlanabildiği için çeşitli mesafelerdeki nesneleri yakalamaya yardım eder. Yaklaşık 200 metre gece görüş alanı olan dürbün, ortam ışığına göre 3 IR seviyesinde ayarlanabildiği için karanlık ortamlarda diğer gece görüşlü dürbünlere göre daha iyi görüntü elde eder.

Pil ile çalışan ve 32 GB hafıza kartını destekleyen Apexel Dürbün'ü sepete eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.



