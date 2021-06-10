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Gece hac malzemeleri satan mağazaya girdi, kıyafetlere çamaşır suyu döktü

10.06.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hac malzemeleri satan bir mağazaya anahtar ile giren kimliği belirsiz şüpheli, elbiselere çamaşır suyu dökerek zarar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gece hac malzemeleri satan mağazaya girdi, kıyafetlere çamaşır suyu döktü

Olay, dün gece saatlerinde Eskikale Mahallesi Ulucami Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde hac malzemeleri satışı yapan Ebuzer Volkan Yıldız, sabah mağazasını açtı. Gün boyunca mağazada çalışan Yıldız, bir süre sonra esanslarda ve elbiselerde lekeler olduğunu fark etti. Elbiselere çamaşır suyu döküldüğünü anlayan Yıldız, güvenlik kamerasını kontrol etti. Yaptığı kontrolde mağazaya gece saatlerinde birinin anahtarla girdiğini görünce polise bilgi verdi.

İLK OLARAK ELEKTRİĞİ KAPATTI

İhbar üzerine mağazaya polis ekipleri sevk edildi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüphelinin anahtarla içeriye girdikten sonra ilk olarak elektriği kapattığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerden yola çıkarak şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

ELBİSELERE ÇAMAŞIR SUYU DÖKTÜ

Mağaza sahibi Ebuzer Volkan Yıldız, "Dükkanımızın kapısını normal kilidi anahtarla açarak içeriye giriyor. Direk esans bölümüne geçerek zarar veriyor. Ayrıca alt kata giderek buradaki elbiselere çamaşır suyu dökerek zarar veriyor.

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KASADAKİ PARAYA DOKUNMADI BİLE

Buraya hırsızlık için değil, tamamen mallarımıza zarar vermek için giriyor. Kamera görüntülerinin alındığını bildiği için fişleri çekip, elektriği kesiyor. Kasada 300 lira paramız vardı. Paraya dokunmayarak çıkıp gidiyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hac Sivas
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