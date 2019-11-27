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Gece kabus görmek, gündüz korkularla başa çıkmakta faydalı olabilir

27.11.2019 07:21 | Son Güncelleme

İsviçre'den ve ABD'den bilim insanlarının beraber gerçekleştirdiği bir araştırma, geceleri kabus görmenin, beynin uyanıkken korku dolu anlara tepki vermesinde faydalı olabileceğini ortaya koydu.

Gece kabus görmek, gündüz korkularla başa çıkmakta faydalı olabilir

İsviçre'den ve ABD'den bilim insanlarının beraber gerçekleştirdiği bir araştırma, geceleri kabus görmenin, beynin uyanıkken korku dolu anlara tepki vermesinde faydalı olabileceğini ortaya koydu.

İsviçre'den Cenevre Üniversitesi ve üniversite hastanelari ile ABD'den Wisconsin Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada beynin rüya çeşitlerine göre nasıl tepkiler verdiği ölçüldü.

BBC'nin aile ve eğitim muhabiri Sean Coughlan'ın haberine göre araştırmacılar, rüyaların anksiyete sorunlarıyla başa çıkmakta kullanabileceğini belirtti.

Yapılan araştırmada fazla korkutucu olan rüyaların ise olumsuz etkisinin olabileceği ortaya kondu.

Rüyalar gerçek hayata hazırlıyor

Araştırma, travmatik olacak kadar korkutucu olmayan kabusların bir faydasının olup olmadığını inceledi.

250 elektrodun bağlı olduğu 18 kişi ile uyku ve rüyalarıyla ilgili günlük tutan 89 kişiye bakıldığı zaman kabusların insanlara korkutucu durumlarda daha iyi tepki vermeleri konusunda yardımcı olduğu ortaya çıktı.

İnsan Beyni Haritalama (Human Brain Mapping) adlı dergide yayımlanan sonuçlara göre bir kabustan uyanan kişinin beyninde korkulara yanıt veren kısmı daha aktif oluyor.

Sıklıkla görülen kabuslara eşlik edecek şekilde beynin de bu kısmının daha çok çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Cenevre Üniversitesi'nden araştırmacı Lampros Perogamvros, "Rüyalar gelecek tepkilerimiz için gerçek bir egzersiz olarak düşünülebilir, böylece bizi gerçek hayatta bir tehlike ortaya çıktığında başa çıkmak için hazırlıyor" açıklamasında bulundu.

Ancak araştırmacılar kabuslarda belli bir korku eşiğinin aşılması ve çok korkutucu bir rüyaya dönüşmeleri takdirinde duygusal olarak bütün yararlı taraflarının ortadan kalktığını da ekliyor.

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