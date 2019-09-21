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'Gece kartalları' far hırsızlarını yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

 İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde son günlerde meydana gelen far hırsızlıklarıyla ilgili, ‘gece kartalları’ olarak bilinen bekçiler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

'Gece kartalları' far hırsızlarını yakaladı

Müslim SARIYAR/ İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde son günlerde meydana gelen far hırsızlıklarıyla ilgili, ‘gece kartalları’ olarak bilinen bekçiler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise çeşitli araç modellerine ait 5 far, akü ve motosiklet eldivenleri ile 3 motosiklete ait anahtar ele geçirildi.
İstanbul genelinde otomobillerden far hırsızlığının artması üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla ilçelerde gece devriye sayısı artırıldı. Sanayi Mahallesi’nde devriye gezen gece kartalları olarak bilinen bekçiler, 3 kişiden şüphelendi. Bir araç başındaki şüpheliler, bekçileri gördüklerinde saklanmaya çalıştı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle birlikte Burak T., Ömer O., ve Eren A., gözaltına alındı.
Şüphelilerin bulunduğu aracın bagajı açıldığında ise çeşitli araç modellerine ait 5 far, akü ve motosiklet eldivenleri ile 3 motosiklete ait anahtar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, Sanayi Polis Merkezi’ne götürüldü. Buradaki sorgusunda anahtarları bulunan 3 motosikletin de yerini gösteren zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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