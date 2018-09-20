Gece Kartalları hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

İSTANBUL (AA) - Fatih’te, hırsızlık şüphelisi bir kişi "Gece Kartalları" olarak bilinen gece bekçilerince suç üstü yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gece Kartalları, sabah saatlerinde bir apartmanın birinci katına tırmanan hırsızlık şüphelisi D.E.’yi (18) suçüstü yakaladı.
Şüpheli, Gece Kartalları tarafından polis merkezine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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