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Gece Kartalları'ndan parklara şok uygulamalar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 10:06 | Son Güncelleme

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan ekipler, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte son dönemde şikayetlerin çoğaldığı parklara şok uygulamalar yaparak parklarda oturanlar üzerinde sorgulamalar yaptı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ve Gece Kartalları olarak adlandırılan ekipler, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte son dönemde şikayetlerin çoğaldığı parklara şok uygulamalar yaparak parklarda oturanlar üzerinde sorgulamalar yaptı. Düzce şehir merkezinde bulunan Avni Akyol, İnönü, 15 Temmuz parkları ile bu parklara bağlanan ara yollarda bazı kişilerin rahatsızlık verdiği konusunda ki şikayetler artınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan ve Gece Kartalları adı verilen yaya devriyeler, Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile birlikte parklarda şok uygulamalar yaptılar. Özellikle yabancı uyruklular ile durumundan şüphelenilen kişiler üzerinde yapılan uygulama kapsamında kimlik sorguları, oturma izinleri ve üst aramaları yapıldı. Gece boyunca devam eden uygulamalar kapsamında 130 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Düzce’de asayiş açısından huzur ve güvenin sağlanması için şok uygulamaların zaman zaman yapılacağı bildirildi.

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