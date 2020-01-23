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Gece Kartalları'nın duyarlı davranışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, gece bir marketin dışarıda kalan malzemelerini korumak için önlem alan bekçilerin davranışını sosyal medyadan paylaştı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa’da gece devriye gezerken, kapalı bir marketin dışarıdaki ürünlerinin üzerinin açık olduğunu fark edince önlem alan bekçilerin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün gece Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda kapalı olan bir marketin manav bölümündeki meyve ve sebzelerin üzerindeki branda, rüzgarın etkisiyle uçtu.

Açıktaki ürünleri görünce uçan brandayı bulup ürünlerin üzerine örten ve brandanın tekrar uçmaması için önlem alan bekçiler, devriye görevine devam etti. Sabah dükkanı açınca güvenlik kamerası görüntülerine bakan market yetkilileri durumu fark etti ve olay anını İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıp teşekkür etti.

Sosyal medyada da paylaşılan olay anına ilişkin o görüntülerde, meyve ve sebzelerin üzerindeki brandanın rüzgarın etkisiyle uçması bekçilerin brandayı bulup tekrar yerine örtmesi kameraya yansıyor.

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, söz konusu görüntüleri paylaşarak güvenlik güçlerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Marketin sorumlusu Kemal Mollamehmetoğlu ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlarımız bizler için gece gündüz çalışıyorlar. Onların sayesinde hırsızlık olayları önlenmiş oluyor." dedi.

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