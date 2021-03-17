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Gece Kartallarının hırsızları kovaladığı anlar kamerada

17.03.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Silivri’de bir alışverişi merkezinin elektronik mağazasını soymak isteyen hırsızlar bölgede görevli bekçilerin dikkati sayesinde önlendi.

Silivri’de bir alışverişi merkezinin elektronik mağazasını soymak isteyen hırsızlar bölgede görevli bekçilerin dikkati sayesinde önlendi. ‘Gece Kartalları’ olarak bilinen bekçiler ile hırsızlar arasındaki kovalamaca kameralara yansıdı. Bekçiler araca binmeye çalışan hırsızın üzerine son anda atlayarak yakalarken kaçan şüphelilerin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Olay, dün gece Silivri Yeni Mahalle Ali İhsan Türkkan Caddesindeki bir alışveriş merkezi girişindeki elektronik ürün mağazasında meydana geldi. Araçla geldikleri mağaza önünde soygun girişiminde bulunan şahısları Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli Gece Kartalları fark etti. Hırsızlar kendilerine doğru gelen bekçileri görünce bir anda kaçışmaya çalıştı. Bekçilerin kovaladığı hırsızlar kendilerini bekleyen araca binmeye çalışırken son anda yakalandı.
Yakalanan şüpheli H.A. isimli şahsın 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 7 ayrı suçtan firari olarak arandığı belirlendi. Şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken kaçan şahsıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık girişimi ve kovalamaca kamerada
Öte yandan yaşanan hırsızlık girişimi ve kovalamaca kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların araçla alışverişi merkezi önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen 4 şahsın alışveriş merkezine yöneldiği görülüyor. Bu sırada durumu fark eden bekçilerin hırsızlara doğru koştuğu görülüyor. Gece kartallarını fark eden hırsızların kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Bekçilerin kovaladığı hırsızlar kendilerini bekleyen araca binerken bekçiler araca binmeye çalışan bir şahsın üzerine son anda atlayarak yakaladığı görülüyor.

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