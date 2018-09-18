Gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki gece kulübü önünde meydana gelen silahlı kavgada Yücel Yağcı (41) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak'taki gece kulübünün önünde meydana gelen olayda, Abdulbaki Acar (29) gece kulübü çıkışında bilinmeyen bir nedenle İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle birbirlerine tabancayla ateş eden Acar, Akkaya, Yağcı ve Özel yaralandı. Kavganın ardından 35 FS 493 plakalı otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışan Acar, yaklaşık 100 metre ileride kaza yapınca yakalandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yücel Yağcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra çevredeki ve eğlence mekanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtilerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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