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Gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

BURSA'da, gece kulübü önünde çıkan kavgada 1 kişi, silahla vurularak, yaralandı.

Gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, gece kulübü önünde çıkan kavgada 1 kişi, silahla vurularak, yaralandı. Saldırganlar ve yaralı, olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı. Silahlı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 03.30 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Gece kulübünden çıkıp, plakası henüz belirlenemeyen otomobile binen kişiler, 2 kişiyle kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek, tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken, araçtan 2 kişi, silahlarıyla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği, ismi öğrenilemeyen kişi, yaralanırken, saldırganlar da otomobille kaçtı. Yaralı ise arkadaşları tarafından otomobile bindirilerek, olay yerinden götürüldü. İhbarla gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganlar ile yaralının kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan silahlı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin arka koltuğundan inen kişi ile sürücünün 2 kişiye ateş ettiği, 1 kişinin vurularak, yaralandığı ardından saldırganların araçla kaçtıkları anlar yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Gece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralıGece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralıGece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralıGece kulübü önünde silahlı kavga: 1 yaralı

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