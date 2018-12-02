Gece kulübü önünde silahlı kavga! Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Olay, saat 03:30 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübü önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönerken gruplardan birisi belindeki silahı çıkartarak etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ayağından aldığı isabet sonucu yaralanan şahıs yerde ambulans beklerken, şahsın arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası bacağından vurulan şahıs, ambulansa bindirilerek Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İki grup arasında meydana gelen silahlı kavga sonrası polis ekipleri Abdi İpekçi Caddesini araç trafiğine kapattı. Olay yeri güvenlik şeridine alınırken, olay yerine inceleme ekipleri 3 adet boş kovan ile tabancaya ait bir adet şarjör buldu. Olay sonrası kaçan kişileri yakalamak için polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. (İHA)

