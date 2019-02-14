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Gece kulübü önündeki silahlı kavgada başından vurulup öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, işletme sahibi H.G.'nin (49) tabancasından çıkan kurşun, Uğur Altuntaş'ın (35) başına isabet etti.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, işletme sahibi H.G.'nin (49) tabancasından çıkan kurşun, Uğur Altuntaş'ın (35) başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. H.G. ise gözaltına alındı.
Olay, saat 04.30 sıralarında, Atakum'a bağlı Yalı Mahallesi'ndeki gece kulübü önünde meydana geldi. Uğur Altuntaş, gece kulübü çıkışı, iddiaya göre, tartıştığı ismi öğrenilemeyen kadını dövmeye başladı. İşletme sahibi H.G. ise araya girip, Altuntaş'a engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine H.G. ile Uğur Altuntaş arasında kavga çıktı. Bu sırada H.G.'ye ait tabancadan çıkan kurşun, Altuntaş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Altuntaş'ı ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Altuntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, H.G.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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