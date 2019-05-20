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Gece kulübü sahibine kurşun yağdırdı, 'Alın terimi alanı vururum' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

BURSA'da, gece kulübü sahibi Ali C.'yi (40), otomobiline düzenlediği silahlı saldırıyla ağır yaralayan Volkan Akbulut (25) saklandığı evde yakalandı.

Gece kulübü sahibine kurşun yağdırdı, 'Alın terimi alanı vururum' dedi

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, gece kulübü sahibi Ali C.'yi (40), otomobiline düzenlediği silahlı saldırıyla ağır yaralayan Volkan Akbulut (25) saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akbulut, Ali C. ile arkadaş olduklarını belirterek, ''Pişman değilim. Çalışarak kazandığım parayı, alın terimi alanı vururum'' dedi.
İddialara göre gece kulübü sahibi Ali C.(40), çarşamba günü Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ndeki işyerine gitmek için 16 ADP 659 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Ancak bir süre sonra yolu, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan arkadaşı Volkan Akbulut tarafından kesildi. Akbulut, belinden çıkardığı tabancayla Ali C.'nin otomobiline kurşun yağdırdı. Ardından da plakasız bir araca binip, kaçtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Ali C. ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ali C. tedavi altına alınırken, kaçan saldıran Volkan Akbulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.
'ALIN TERİMİ ALANI VURURUM'
Gözaltına alınan Akbulut'un ifadesinde, "Ali, arkadaşım. Beraber iş yapıyorduk. Son yaptığımız işte payıma düşen parayı vermedi. Payıma düşen parayı isteyince, 'sen bu kadar hak etmiyorsun, bu verdiğim miktar sana yeter' diyerek, beni kovdu. İşyerine giderken otomobille takip etmeye başladım. Trafik lambalarına yaklaştığında da yolunu keserek, ateş açtım. Pişman değilim. Çalışarak kazandığım parayı, alın terimi alanı vururum" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali C.'nin ise tedavisi sürüyor.

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Gece kulübü sahibine kurşun yağdırdı, 'Alın terimi alanı vururum' dediGece kulübü sahibine kurşun yağdırdı, 'Alın terimi alanı vururum' dediGece kulübü sahibine kurşun yağdırdı, 'Alın terimi alanı vururum' dediGece kulübü sahibine kurşun yağdırdı, 'Alın terimi alanı vururum' dedi

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