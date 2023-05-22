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Gece kulübünde alev alev yandılar! Dehşet anları kamerada

22.05.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de bir gece kulübünde alevli şov kötü bitti. Çalışanın şov için tezgaha döktüğü ispirto, ilave yapılınca parladı. O esnada içeride eğlenenlerden 2’si kadın 3 kişinin saçı ve başı yandı. Dehşet anları kameralara yansırken, işletme çalışanı 3 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Korkutan olay, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtteki bir gece kulübünde eğlence sürdüğü esnada çalışanlar, müşterilerine sürpriz yapmak istedi. Bu çerçevede çalışanlardan biri tezgaha ispirto dökerek ateşe verdi.

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GECE KULÜBÜNDEKİLER ALEV ALEV YANDI

Kısa bir süre sonra ispirto dökülen iki bölümde alev sönünce, çalışan aynı yere tekrar ispirto döktü. Harlanınca parlayan alevler o esnada içeride eğlenen vatandaşların üzerine sıçradı. Olay nedeniyle içerideki bazı kişiler, saç ve başlarına sıçraması nedeniyle alev alev yandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından ihbar üzerine gece kulübüne çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi saçları yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gül E., Fatma O. ve Murat A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi Bölümüne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan polisler, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda yanağının çıkış sebebini tespit eden polis ekipleri, işletmede çalışan Mustafa Y., Nesip Ç. ve Atilla A.’yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA

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