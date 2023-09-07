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  4. Gece kulübünde dehşet dolu anlar! Öldürüldüğü yerde fotoğrafı ortaya çıktı

Gece kulübünde dehşet dolu anlar! Öldürüldüğü yerde fotoğrafı ortaya çıktı

07.09.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dün gece dehşet dolu anlar yaşandı. Barda gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bara eğlenmeye gelen gençlerin cinayet öncesi mekanda çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafta ölen Gökhan Kılıç ve yaralı iki arkadaşı yer aldı.

Gece kulübünde dehşet dolu anlar! Öldürüldüğü yerde fotoğrafı ortaya çıktı

Olay, Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki barda gece 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu duruma tepki gösterdi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle arkadaş grubu güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldı. Gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş.E yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı.

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Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

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ÖLMEDEN ÖNCE SON PAYLAŞIMI!

Arkadaş grubundan; ölen Gökhan Kılıç, yaralı arkadaşı Muhammet O. ve Çağlar B.'nin olaydan önce çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyalarında yer aldı.

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Bursa gece kulübü dehşet

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