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  4. Gece kulübünde dehşet! Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp kör ettiler

Gece kulübünde dehşet! Kız arkadaşının yanında öldüresiye dövüp kör ettiler

09.06.2024 10:59
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Taksim’de bir gece kulübüne kız arkadaşıyla gelen genç, 3 şahıs ile tartıştı. Şahıslardan birinin genç kıza çarpmasıyla başlayan kavga, bir anda büyüdü. Gözünde bardak patlatılan genç, 3 şahıs tarafından yerde de öldüresiye dövüldü. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, polislerin yakaladığı 3 saldırgan mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Gencin ise sağ gözüyle görme yetisini kaybettiği öğrenildi. İşte gece kulübündeki o kavganın görüntüleri...

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz 19 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu’nun Taksim semtinde Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi. Çift burada alkol alıp eğlendiği esnada iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla, Anass E.H.’nin kız arkadaşına çarptı. Ardından genç ile şahıs arasında tartışma çıktı.

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GÖZÜNDE BARDAK PATLATIP, ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs gencin gözüne bardakla vurdu. Bardağın patladığı kavgaya, şahsın 2 arkadaşı da katılınca ortalık karıştı. Kavgada yere yatırılan genç, 3 şahıs tarafından dakikalarca öldüresiye darbedildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

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POLİSLER KISKIVRAK YAKALADI

Yaşanan olayla ilgili gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan polisler, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu saldırgan şahıslardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde darbedenlerin ise Osman G. (25) ve Erkan Ç. (22) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıslar, Hacıahmet Parkı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

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SALDIRGANLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye “kasten yaralama” suçundan sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini söyledi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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kavga gece kulübü taksim
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