Gece kulübünde sapkın parti! Polis baskını sırasında kafeste yakalandı... Köle gibi davranıp parayla kırbaçlatmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği saptadı.

PARTİNİN BİLETLERİNİ 250 TL'DEN SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan gece kulübüne baskın yaptı.

PARAYLA KADINLARI KIRBAÇLATMIŞLAR

Polislerin içeriye girdiği sırasında mekanda parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü.

Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

İfadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır