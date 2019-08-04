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Gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.Olay, bugün sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Tire’ye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı.

Gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si ağır 3 yaralı

İzmir’in Tire ilçesindeki bir gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, bugün sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Tire’ye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. İ.Ç., M.Ç. ve S.G. isimli şahıslar iddiaya göre gece kulübünün giriş kapısının önünde beklerken içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu bir otomobil şahısların yanına yaklaştı ve içindekiler silahlarını ateşledi. Çıkan çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.Ç. ve M.Ç. İzmir Yeşilyurt Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Olayda kullanılan otomobil jandarmanın incelemeleri sonucu tespit edilirken, kayıplara karışan faillerin yakalanması için geniş yönlü çalışma başlatıldı.

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