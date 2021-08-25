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Gece kulübündeki korkunç cinayetin zanlısından şok ifade: Bağırınca içerden bıçak aldım

25.08.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili 6 şüpheliden, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan F.B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.B.'nin "Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içerden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Gece kulübündeki korkunç cinayetin zanlısından şok ifade: Bağırınca içerden bıçak aldım

Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede yaşandı. Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalyon, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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"BURADA KAVGA EDEMEZSİNİZ"

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.'nin de olaya dahil olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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ZANLIDAN ŞOKE EDEN İFADE

Öte yandan cinayeti işlediği düşünülen F.B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.B.'nin emniyetteki sorgusunda, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alpay Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. "Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

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4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden 4’ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheliden olayı gerçekleştirdiği düşünülen F.B. ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T.'nin de bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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