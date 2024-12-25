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  4. Gece kulübünden çıkıp ambulans çağırdılar... Mide kanaması geçirdiğini iddia eden şahıs hastaneye götürülmeyince kız arkadaşı ile beraber sağlık çalışanlarına saldırdı, tehditler savurdu

Gece kulübünden çıkıp ambulans çağırdılar... Mide kanaması geçirdiğini iddia eden şahıs hastaneye götürülmeyince kız arkadaşı ile beraber sağlık çalışanlarına saldırdı, tehditler savurdu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.12.2024 10:40
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Kız arkadaşı ile gittikleri gece kulübünden çıktılar, olaylı geceye imza attılar. Mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen kişi, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Damar yolu açılan kişi, hastaneye götürülmediği için kız arkadaşıyla birlikte sokakta ve ambulansta sağlıkçılara yumruklarla saldırıp ölüm tehditleri savurdu. Çiftin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gece kulübünden çıkıp ambulans çağırdılar... Mide kanaması geçirdiğini iddia eden şahıs hastaneye götürülmeyince kız arkadaşı ile beraber sağlık çalışanlarına saldırdı, tehditler savurdu

Beyoğlu'nda yaşanan olay, dün saat 05.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. (26) kız arkadaşı Buket C. (25) ile gece kulübüne gitti. Burada alkol alan çift ardından mekandan ayrılarak evlerine doğru yola çıktı. O sırada Murat D. midesinin ağrıdığını ve kanama olduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Murat D.'nin koluna damar yolu açtı.

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HASTANEYE GÖTÜRMEDİ DİYE SALDIRDI

Hastaneye götürülmemesine tepki gösteren Murat D., sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı. Sağlık ekipleri bunun üzerine Murat D.'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşını ambulansa alamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren Murat D., damar yolu açmak için sokulan iğnenin de sert şekilde çıkartıldığını iddia ederek ambulanstan indi. Murat D. ve arkadaşı Buket C. çıkan tartışmada sağlık görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti. Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Murat D. ve Buket C. yakalandı.

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EMNİYETTEN SERBEST KALDILAR

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan çift, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan adli işlem yapılırken, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı. Murat D.'nin 2 adet 'kasten yaralama' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede Murat D.'nin kendilerine, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" dediği öğrenildi.

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(DHA)

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