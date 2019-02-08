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Gece kulübüne operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 08:31 | Son Güncelleme

Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 66 yabancı uyruklu kadın yakalandı.İnsan ticareti ile mücadele kapsamında, Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin yaptığı çalışma sonunda, Ankara’da faaliyet gösteren bir gece kulübünde, çoğunluğunu Rusların ve Ukraynalıların oluşturduğu yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı anlaşıldı.

Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir gece kulübüne düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 66 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İnsan ticareti ile mücadele kapsamında, Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin yaptığı çalışma sonunda, Ankara’da faaliyet gösteren bir gece kulübünde, çoğunluğunu Rusların ve Ukraynalıların oluşturduğu yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı anlaşıldı. Ülkelerinden, halka ilişkiler uzmanı, dansçı, büro ve ofis çalışanı olma vaadiyle getirtilen kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak çalıştırıldığı belirlendi. Bu neticede gece kulübünün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Çoğunluğunu Rus ve Ukraynalı kadınların oluşturduğu 66 yabancı uyruklu kişi polis ekiplerince yakalandı. Kadınların Türkiye’ye getirilmesi ve çalıştırılması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar geçirilen sağlık kontrollerinin ardından Emniyete sevk edilerek ifadeleri alındı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise kaçak göç ve insan ticaretine ilişkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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