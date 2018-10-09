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Gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 03:12 | Son Güncelleme

ADANA'da eğlenmek için gittiği gece kulübünden yaşadığı bir tartışma sonucu çalışanlarca çıkartılan H.B.

Gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da eğlenmek için gittiği gece kulübünden yaşadığı bir tartışma sonucu çalışanlarca çıkartılan H.B. isimli kişi, tabancayla mekana ateş açtı. Gece kulübünde vale olarak çalışan Zeki Kaya (23), bacağından yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen H.B., mekan içerisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan bir tartışma sonucu çalışanlarca dışarı çıkarıldı. Otomobiline binen H.B., gece kulübünün önünden geçtiği sırada mekana peş peşe ateş açtı. Saldırıda, kulüpte vale olarak çalışan Zeki Kaya, sol bacağından yaralandı. Kulüp çalışanlarınca Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, tedaviye alındı.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 11 boş kovan bulundu. H.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralıGece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralıGece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

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