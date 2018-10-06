Gece kulübüne silahlı saldırı

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yaşandı. Eğlenmek için gece kulübüne gelen H.B., mekan içerisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan bir tartışma sonucu çalışanlar tarafından dışarı çıkartıldı. Otomobiline binen H.B., gece kulübünün önünden geçtiği sırada mekana kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucu eğlence mekanında vale olarak çalışan Zeki Kaya, sol bacağından yaralanırken, H.B. ise otomobiliyle kaçtı. Gece kulübü çalışanlarınca Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaya, tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 11 adet boş kovan buldu. Polis ekipleri H.B.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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