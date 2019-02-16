Gece kulübünün önünde tabancayla vurulan kişi, kurtarılamadı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, geçen pazartesi gece kulübünde tartıştığı arkadaşı V.K. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Ahmet Serkan Muçay (42), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. V.K. ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Şehitler Caddesi üzerindeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen Ahmet Serkan Muçay ve arkadaşları bir süre eğlendikten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle gece kulübünden çıkan Muçay, iddiaya göre otomobilinde bulunan tabancayı almaya gitti. Muçay, geri döndüğünde tartışığı arkadaşlarından V.K., yanında bulunan tabancayı çıkararak Muçay'a iki el ateş etti. Sırtından vurulan Muçay kanlar içerisinde yere yığılırken, V.K. ise otomobiline binerek kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Muçay'ı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Muçay, Yoğun Bakım Ünitesi'nde süren yaşam mücadelesini kaybetti. Muçay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Muçay'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, Şirinyer Enhoşlar Ensar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Muçay'ı tabancayla vurarak öldüren V.K.'yı yakaladı. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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