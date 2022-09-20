Gece kuşlarına kötü haber! Vücutta biriken yakılmayan yağlar...

Yeni bir çalışma, gece geç saatlere kadar uyumayanları vücudunda yağ biriktiği ve sonuç olarak tip 2 diyabet geliştirme riskinin artmasına neden olabileceğini öne sürdü.

New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; gece kuşlarının, anormal uyku programlarının metabolizmaları üzerindeki etkisi nedeniyle, yaşamlarını riske atacak hastalıklara yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu buldular.

ERKEN KALKAN YOL ALIYOR

Günün erken saatlerinde uyanan kişilerin, diğerlerine göre daha dinlenmiş olduğu varsayılıyor. Bir de biriken enerjiyi egzersiz yaparak atıyorlarsa yağları daha hızlı yakıyorlar. Sonuç olarak, "erken kuşlar" arasında yağ birikmesi daha az olasıdır ve bu da hastalık olasılığını azaltır.



