HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Gece kuşlarına kötü haber! Vücutta biriken yakılmayan yağlar...

Gece kuşlarına kötü haber! Vücutta biriken yakılmayan yağlar...

20.09.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece geç saatlerine kadar uyumayan 'gece kuşu' olarak tabir edilenlerdenseniz kötü bir haberimiz var. Geç saatlere kadar uyumayanların diyabet riski altında oldukları ortaya çıktı. Araştırmacılar, geceleri gündüze göre daha aktif olan kişilerin genellikle daha az enerji harcadıkları için az yağ yaktıklarını bu yüzden insüline karşı dirençli olduklarını belirtti.

Gece kuşlarına kötü haber! Vücutta biriken yakılmayan yağlar...

Yeni bir çalışma, gece geç saatlere kadar uyumayanları vücudunda yağ biriktiği ve sonuç olarak tip 2 diyabet geliştirme riskinin artmasına neden olabileceğini öne sürdü.

New Jersey, New Brunswick'teki Rutgers Üniversitesi'ndeki araştırmacılar; gece kuşlarının, anormal uyku programlarının metabolizmaları üzerindeki etkisi nedeniyle, yaşamlarını riske atacak hastalıklara yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu buldular.

iStock-996079470

ERKEN KALKAN YOL ALIYOR

Günün erken saatlerinde uyanan kişilerin, diğerlerine göre daha dinlenmiş olduğu varsayılıyor. Bir de biriken enerjiyi egzersiz yaparak atıyorlarsa yağları daha hızlı yakıyorlar. Sonuç olarak, "erken kuşlar" arasında yağ birikmesi daha az olasıdır ve bu da hastalık olasılığını azaltır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”
Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlarBu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz! Yıllarca burada saklanmışlar
İstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandıİstanbul'da polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı
Anahtar Kelimeler:
diyabet tip 2 diyabet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Fatih Terim'in kızından yürek yakan paylaşım

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Banka promosyonunda yeni rakam: 28 bin TL...

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Kılıçdaroğlu, "Sözümdür" diyerek açıkladı: Bakanlık vereceğim

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

Savaşın seyrini değiştirecek karar!

ASELSAN'da "Hayret ettim, beni çok etkiledi" diyerek sordu! "Gizli değilse..."

ASELSAN'da "Hayret ettim, beni çok etkiledi" diyerek sordu! "Gizli değilse..."

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın

İlginizi Çekebilir

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Köfteci açtı başına gelmeyen kalmadı! "Benim aptallığım" diyerek her şeyi anlattı

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.